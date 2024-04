Pallavolo serie A3 – Blackout a Macerata: il Gabbiano si butta via. Ora servirà la “bella” per conquistare l’A2

Macerata Il Gabbiano è andato a un passo dall’accarezzare il sogno della promozione: sul 2-0 e con due match point, non è riuscito a chiudere la serie con Macerata e ha ceduto 15-13 al tie-break. Domenica in casa al PalaSguaitzer gara-3 sancirà la conquista della serie A2. Con il Top Team che avrà il pubblico dalla sua.

La cronaca. Banca Macerata e Gabbiano tornano in campo dopo che Gola e compagni si sono imposti per 3 a 1 in gara-1, ma ai biancazzurri serve un’altra vittoria con qualsiasi punteggio per evitare la “bella”. Buona rappresentanza di tifosi ospiti con trombe e tamburi in un palasport che non offre il tutto esaurito. Aumentano i decibel. Sestetti tipo per Castellano e Serafini. Si parte e subito 3-1 Macerata con l’ace di capitan Marsili. Parolari risponde al centrale Fall e Novello impatta a 4. Ancora 6 a 6 col pallonetto di Yordanov, poi invade il muro marchigiano e time out (8-12). Fall mura Novello (11-13) dopo una sua veloce vincente, ma il Gabbiano è ancora avanti con bomber Novello sul 12-15 e muro di Yordanov. EntraNO Scaltriti per Parolari e Penna per Casaro. Non passa la rete il servizio di Lazzaretto e Novello a muro costringe i locali al time out (15-20). Miselli buca dal centro, poi Parolari va in cielo (17-22). Macerata accorcia col muro ma Penna tocca a muro (19-23). Chiude il set il mani e fuori di Yordanov (21-25). Novello apre le danze nel secondo set e replica subito dopo Depalma. Yordanov si fa beffe del muro locale e si va 3-8. I locali provano a rimanere in scia (9-11) ma c’è il muro di Novello. Yordanov non perdona con la diagonale del 14-17 e poi sbaglia Macerata dai nove metri (15-18). Ace sporco di Miselli, poi ancora Novello e Ferrari sigla il 19-23. Sbaglia Macerata ma si va 21-24. Chiude Novello ancora 21-25 e 2-0 per il Gabbiano. Parolari porta i compagni avanti 1-2 nel terzo set, ma c’è il sorpasso Macerata con Penna dai nove metri. Scatta sul 5-3 Macerata con l’ace di Lazzaretto e ancora locali avanti sul 7-4 ma il muro biancazzurro accorcia e impatta a 7. Sorpasso Gabbiano e si resta davanti col muro di Novello (9-13). Due errori in attacco però avvicinano Macerata (12-13). Macerata vola a meno uno (18-19), con un time out Gabbiano che conquista sotto rete un punto incredibile. Novello buca il taraflex (19-21) e ancora Miselli firma di prepotenza il 20-22, ma Fall accorcia e Lazzaretto impatta a 22. Ancora Parolari porta avanti i compagni 22-23 e regala al Gabbiano due match point, ma chiude Macerata sul 28-26. Locali avanti nel quarto 13-7. Il Gabbiano prova a recuperare con Depalma in regia, ma locali sul 16-11 con ace di Scaltriti e 16-13. Il Muro di Gola vale il 15-17e il capitano pareggia a 17 sul servizio di Depalma. Muro di Tauletta e sorpasso ma controsorpasso Macerata (20-18). Ancora 24-20 e si va al quinto set sulla battuta sbagliata del Gabbiano. Tauletta e Gola in campo. Si riparte sul 4 a 4 con Novello e cambio campo sull’8-7. E’ 10-8 con Penna e 11-10 col muro ospite. Sul 14-13 Fall porta Macerata alla “bella” . Peccato per i due match point non sfruttati e i 33 punti di Novello.

Sergio Martini