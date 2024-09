Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano Farmamed chiude terzo il quadrangolare di Ferrara

Ferrara Prosegue a ritmo intenso la preparazione del Gabbiano Farmamed, impegnato nei test che lo devono portare alla miglior condizione per il debutto in campionato, il secondo di A3. A tre settimane dall’esordio in casa con i Diavoli Rosa Brugherio, la formazione di coach Simone Serafini ha disputato ieri un quadrangolare a Ferrara, il Memorial Soriani dedicato ad un dirigente della 4 Torri Ferrara. In mattinata Gola e compagni hanno affrontato al meglio di due set su tre lo Stadium Mirandola, nella ripetizione della sfida amichevole del PalaSguaitzer. Nell’altra semifinale si sono trovate di fronte San Donà e la locale formazione 4 Torri. Sono stati due incontri molto combattuti con la vittorie in tre set delle formazioni emiliana e veneta. Mirandola ha superato il Gabbiano Farmamed in un match contraddistinto da molti errori, ma che alla fine ha visto prevalere gli emiliani 25-19, 19-25 25-23. Questo il commento del ds Nicola Artoni. «Partita non bellissima, con errori da una parte e dall’altra. Il nostro approccio alla partita è stato un po’ blando, mentre nel secondo set ci siamo rialzati portandolo a casa in modo deciso. Peccato per il terzo parziale, dove eravamo avanti nel punteggio di un paio di break, ma ancora un paio di errori di troppo ci hanno fatto perdere set e partita». Nell’altra semifinale San Donà ha superato 2-1 i padroni di casa. Nel pomeriggio Gabbiano e 4 Torri sono scesi in campo per la finale terzo e quarto posto vinta dai virgiliani 2-0 (25-8, 25-15). «Siamo stati più concreti in questo match – spiega il ds – e abbiamo sempre condotto la gara. C’è da lavorare su alcuni aspetti e ci saranno test più probanti contro formazioni del nostro livello». Il Memorial è stato vinto dal Mirandola per 3-1 sul San Donà. Mercoledì al PalaSguaitzer (ore 18) il test con Belluno.

Sergio Martini