Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano passa anche a Bologna in tre set e vola via: +8 al giro di boa

San Lazzaro di Savena (Bo) Dodici su dodici. Il Gabbiano chiude il girone d’andata e il 2023 da imbattuto, dopo il netto 3-0 in casa della Geetit Bologna. Vinto un combattuto primo set, in cui all’inizio i padroni di casa sono anche stati avanti, Gola e compagni sono andati via lisci negli altri due. E con San Donà a riposo, hanno allungato in vetta a +8. Sabato scatta il ritorno, ma il Top Team riposa, quindi appuntamento il 6 gennaio a Cavallermaggiore con il Savigliano. Per quanto riguarda la Coppa Italia di mercoledì 10 al PalaSguaitzer, l’avversario sarà il Cus Cagliari