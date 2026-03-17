Pallavolo serie A3 m – Fattori: “Gabbiano, ko inaccettabile. Serve uno spirito diverso ai play off”

Mantova Il Gabbiano FarmaMed trova disco rosso a Trebaseleghe nell’ultima gara della stagione regolare. Un 3-1 per i veneti che certifica il quinto posto finale e complica le cose nei play off al via domenica. E pensare che Gola e compagni sono stati a lungo in corsa per il terzo posto. La prestazione sottotono del Top Team non ha davvero soddisfatto il presidente Paolo Fattori: «Una sconfitta inaccettabile per un brutto finale di regular season che macchia quanto di buono avevamo fatto finora e non ci appartiene. Con la squadra al completo, anche i cambi non hanno modificato l’inerzia della partita dopo aver vinto il secondo set. In campo la squadra ha avuto un atteggiamento sbagliato, anche se Trebaseleghe ha sempre fatto bene in casa e domenica ha potuto contare su un buon giocatore polacco. Ci servivano i due punti per partire al meglio nei play off e non va affatto bene perdere con un finale di questo tipo».

Che bilancio si può fare finora della stagione?

«Col quinto posto finale il bilancio rimane positivo, se si considera il livello del Girone Bianco e il campionato difficile con tante squadre attrezzate. Basti pensare ad Acqui Terme e Savigliano finite dietro di noi…».

Ora siete attesi dal primo turno dei play off con i siciliani del Modica, quarti nel Girone Blu…

«Ci aspettavamo di incontrare Lecce, mentre ora avremo una trasferta più complicata e dobbiamo giocare la seconda gara fuori casa, con eventuale Golden Set in Sicilia. Questo comporta maggiori difficoltà, e si potevano evitare. Proveremo a passare il primo turno in un incontro che si presenta molto equilibrato per la classifica delle due squadre, anche se conosciamo meno riguardo al Girone Blu. Modica è una buona squadra con un palleggiatore brasiliano. La sconfitta con Trebaseleghe è stata un brutto colpo per la società e, ripeto, inaccettabile. Serve un atteggiamento diverso dopo aver affrontato al completo l’ultima partita in Veneto, ma con la sosta che inspiegabilmente non ci ha fatto bene. Speriamo che i play off portino i ragazzi a giocare con un altro atteggiamento rispetto a Trebaseleghe e confidiamo anche sul supporto dei nostri tifosi domenica prossima».

Il Gabbiano FarmaMed ospita Modica domenica, con fischio d’inizio al PalaSguaitzer alle ore 18. Il ritorno si gioca in Sicilia domenica 29.

Sergio Martini