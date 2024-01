Pallavolo serie A3 – Miselli: “Gabbiano bravo a reagire”

Mantova Torna il campionato dopo la Coppa Italia e il Gabbiano risponde subito presente. Nel terzo turno di ritorno, Gola e compagni sconfiggono per 3-1 un Sarroch combattivo fino alla fine. Ma il carattere dei ragazzi di Serafini ha ancora una volta la meglio, assieme a una panchina che non si tira indietro quando chiamata in causa. Coach Serafini deve rinunciare all’opposto Novello, infortunatosi alla caviglia in coppa; si affida quindi a Massafeli e conferma il resto del sestetto vittorioso mercoledì sera. Massafeli esordisce con un attacco vincente e si ripete poco dopo. Recupera Sarroch ma la bomba di Parolari vale il 6-4 e il muro di Yordanov allarga la forbice sul 10-7. L’ace maligno di Martinelli vale il 12-8 e costringe Giombini a chiamare il time out. Miselli si esalta a muro e il Gabbiamo vola sul 14-9. Parolari servito da Massafeli firma il 16-12 e l’opposto effettua un servizio vincente, i ripetendosi subito dopo per il 18-12. Miselli allunga sul 23-17 e Massafeli chiude il primo set: 25-18. Si ricomincia sul 3-1 con Parolari. Sarroch prova a rimanere in scia con Romoli e si avvicina (7-6) e ancora con Sideri (8-7). Aggancio ma Ferrari è attento sotto rete (10-8). Gabbiano ancora avanti 13-10 col primo tempo del centrale. Sarroch si avvicina ma un’invasione a rete e il mani e fuori di Yordanov portano i locali sul 17-13. Il muro ferma Romoli (21-16), poi Giombini ferma il gioco sul 22-17. Ace di Parolari e il muro del Gabbiano costringe alla resa il Sarroch (25-17).

Gli ospiti ripartono avanti nel terzo set sul 2-6 e ancora 4-9 con l’ace di Sideri. Time out Gabbiano e Cagliari prova a scappare (5-12), costringendo ancora Serafini a chiamare time out. Entra Scaltriti per Massafeli. Pallonetto beffardo degli ospiti che vanno sull’8-15. . Sarroch ancora avanti sul 13-20. Ferrari accorcia sul 15-20 e ancora lui per il 16-21, ma il muro ospite ferma Parolari (16-23). Yordanov annulla il primo set point, ma Sarroch accorcia sul 2-1. Si riparte con l’ace di Ciupa che vale l’1-4. Ancora 2-7 e 5-10 e Gabbiano in difficoltà, anche se poi arriva a meno uno per quattro volte. Aggancio a 14 a muro e sorpasso con Yordanov. Si va punto a punto con parità a 18. I locali allungano col muro sul 20-18, 21-19 ma è ancora 21-21. Ferrari firma in pallonetto tre match-point. Chiude ancora il centrale per tre punti sofferti. «Nulla è scontato, e siamo anche senza Novello – afferma il centrale Miselli – Le avversarie ora ci affrontano con uno spirito più agguerrito. Ci sono momenti in cui si può andare in difficoltà e siamo stati bravi a reagire. La voglia di vincere è stata la chiave per portare a casa la partita».

Sergio Martini