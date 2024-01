Pallavolo serie A1 f – La Vbc torna alla vittoria a Trento

Trento Mancava all’appuntamento con la vittoria dalla trasferta di Firenze. Dopo cinque combattutissimi set la Vbc Trasporti Pesanti ha conquistato il terzo successo del suo difficile campionato in quel di Trento e agganciato al penultimo posto Bergamo. Con tanti rischi e sofferenze, la formazione di Pintus, secondo di Musso e rimasto dopo il suo esonero alla guida delle rosa, è riuscita a raddrizzare una situazione che le vedeva sotto 2 a 0, dopo aver sprecato set point importanti sia nel primo che nel secondo parziale, persi ai vantaggi. Trascinata dal suo capitano Perinelli, MVP del match con 26 punti, e da Lohuis, le casalasche hanno invertito la rotta del match vincendo abbastanza bene terzo e quarto set, ma si sono trovate sotto 9-12 al tie-break. I due punti sono arrivati sul 17-15, a testimonianza di un finale davvero sofferto ma alla fine vincente con la firma di Lee nonostante la serata incerta della regista Hancock e dell’opposto Smarzek. Due punti pesanti e da qui la Vbc deve ripartire in un girone di ritorno carico di insidie, ma guardando il futuro con il morale risollevato nel match con Trento. Tutta la gioia delle rosa nelle parole del capitano Elena Perinelli: “Siamo davvero super contente perchè abbiamo vissuto questa gara come una finale. Peccato per il secondo set che ci è sfuggito, ma forse ci ha dato la scossa per riprendere in mano la gara. Sono davvero molto felice”.

Sergio Martini

Itas Trentino Volley-Vbc Trasporti Pesanti 2-3 (28-26, 26-24, 18-25, 19-25, 15-17)

Trento: Guiducci 1, Dehoog 12 , Olivotto (K) 5, Gates 16, Shcherban 14, Michieletto 5, Parlangeli (L), Angelina 2, Mason, Acosta 14, Moretto, Marconato 4, Passaro. Non entrate: Mistretta (L). All. Mazzanti-Piccinini.

Vbc: Hancock 1, Smarzek 15, Lohuis 15, Colombo 6, Lee 21, Perinelli (K) 26, De Bortoli, Avenia 1, Obossa 8, Faraone, Manfredini. Non entrate: Edwards, Cagnin, Barilli (L). All. Pintus-Moroni.

Durata set: 36′, 32′, 27′, 25′, 23′. Tot: 143′

Spettatori: 998