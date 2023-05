Pallavolo serie B1 f – Volta piega il Giorgione: play off col Legnano. Porto si congeda battendo l’Arena al tie-break

Mantova Ultimo turno della regular season. A Castelfranco Veneto la Nardi Volta si è imposta 3-1 sull’Azimut Giorgione. Già certe di poter disputare i play off, le collinari, dopo aver perso 25-21 il primo set, hanno lottato con tenacia per recuperare. Prima hanno pareggiato i conti per 25-23 e col medesimo punteggio si sono portate a condurre, per chiudere 3-1 col 25-22 della quarta frazione. «Nei play off avremo il Focol Legnano, terzo nel girone B – dichiara il presidente Sergio Longhi – Sono ottimista, anche se bisogna stare all’erta. Sabato prossimo subito prima gara in trasferta». Col Volta accede ai play off Volano, vincente 3-0 a Padova sull’Aduna, mentre il Porto ha chiuso vincendo 3-2 a Castel d’Azzano. Niente play off quindi. Porto subito sul 2-0 con 25-19 e 25-14, ma come è accaduto sabato scorso con l’Aduna, ieri doppia rimonta dell’Arena Vivigas, forte dell’ex Riccato, per 26-24 e 25-23. Poi nel tie-break le ragazze del presidente Trazzi nulla hanno concesso alle veronesi col 15-5, per il 3-2 finale.