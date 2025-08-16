Pallavolo serie B2 f – Viadana, un colpo tira l’altro. Ecco la centrale Caramaschi

Viadana Quarto colpo del Viadana Volley in vista della prossima stagione di B2 femminile. Si tratta della centrale Licia Caramaschi. Lasciamo a lei la parola per la presentazione: «Sono molto contenta di entrare a far parte del team Viadana per questa nuova stagione! Vengo da due anni passati al Campagnola, dove mi sono trovata bene sia a livello di gruppo che di società, ma sono convinta che mi troverò altrettanto bene in questa nuova realtà, molto radicata sul territorio. Sono certa di poter lavorare con la voglia e la grinta necessarie per vivere un bell’anno insieme. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi finalmente in gioco».