Porto Mantovano, due blitz antidroga in pochi giorni: arresti e sequestri

PORTO MANTOVANO Tra il centro di Sant’Antonio e l’area della stazione ferroviaria, nei giorni scorsi, un’auto attirava l’attenzione dei residenti. Brevi soste, partenze fulminee, movimenti rapidi che si ripetevano più volte al giorno: un via vai che non poteva passare inosservato. La comunità, attenta, ha iniziato a prendere nota, a segnalare, a fare attenzione ai dettagli: era chiaro che qualcosa non quadrava. E così sono scattati i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, che hanno seguito i movimenti per giorni, osservando, annotando e aspettando il momento giusto per intervenire.

Sabato pomeriggio l’intervento è stato deciso e tempestivo. L’auto sospetta, guidata da un tunisino classe 1986, è stata fermata. L’uomo, apparentemente tranquillo, si muoveva con disinvoltura tra le piazze individuate come punti di spaccio: i giardini comunali e l’area attorno alla stazione ferroviaria. Ogni spostamento era rapido, ogni sosta breve e calcolata, come se avesse studiato ogni mossa per sfuggire ai controlli. Quella macchina, tuttavia, era molto più di un semplice veicolo: al suo interno era nascosta in maniera capillare la droga pronta per essere ceduta.

La perquisizione ha confermato i sospetti: diciassette involucri termo sigillati di cocaina, suddivisi in dosi già pronte, per un peso complessivo di 17 grammi, con un valore stimato sul mercato di circa 1.500 euro. Non solo droga: i Carabinieri hanno sequestrato anche 100 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio, e un telefono cellulare, che ora è al vaglio degli investigatori per ricostruire la rete dei clienti e dei fornitori. L’uomo è stato arrestato ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quello di sabato non è stato un episodio isolato. Solo pochi giorni prima gli stessi Carabinieri avevano già concluso un’altra operazione antidroga, sempre a Porto Mantovano, con modalità analoghe. In quell’occasione erano stati sequestrati sedici

dosi di cocaina, 1.250 euro in contanti e tre telefoni cellulari, con un uomo arrestato ed una donna denunciata a piede libero per spaccio.

Due interventi ravvicinati che confermano quanto i Carabinieri presidino costantemente il territorio, trasformando le segnalazioni dei cittadini in azioni concrete e risultati tangibili.

Quello che emerge dalle due operazioni è un quadro chiaro: lo spaccio resta una piaga che minaccia soprattutto i giovani. Dosi facili, prezzi accessibili e la ricerca di “piazze” dove muoversi indisturbati rappresentano un pericolo concreto, in particolare nelle zone frequentate da ragazzi e famiglie. Eppure, la reazione della comunità dimostra che il territorio può reagire. Le segnalazioni dei residenti hanno permesso di intercettare il presunto pusher prima che le dosi fossero distribuite, evitando così che la droga circolasse ulteriormente.

Il giovane arrestato si muoveva con rapidità e precisione, ma non aveva fatto i conti con l’attenzione della comunità e la capacità investigativa dei Carabinieri, che hanno saputo leggere i segnali ed intervenire al momento giusto. L’arresto è stato rapido, deciso e senza incidenti, dimostrando l’efficacia di un lavoro paziente e metodico, costruito giorno dopo giorno sulle osservazioni e sulle segnalazioni della cittadinanza.

Le operazioni di Porto Mantovano inviano un messaggio chiaro: chi pensa di muoversi indisturbato tra le piazze e le strade del paese scopre presto che gli occhi attenti della comunità e delle Forze dell’Ordine non dormono mai. La piazza mobile dello spaccio è stata fermata, la droga sequestrata, e il territorio difeso con tempestività.

Queste vicende mostrano quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni. La sicurezza non è solo un compito delle Forze dell’Ordine: è il risultato di una comunità vigile, pronta a osservare, segnalare e proteggere i propri spazi. Porto Mantovano dimostra così che non c’è spazio per lo spaccio, e che la vigilanza, la costanza e la collaborazione possono spezzare la catena dello smercio di sostanze stupefacenti, giorno dopo giorno.

Il pattugliamento dei Carabinieri e delle altre Forze dell’Ordine nei parchi e nei luoghi di ritrovo giovanili sono frutto delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi. I Carabinieri hanno attuato le disposizioni concordate dal C.O.S.P., continuando ad ottenere brillanti risultati.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza degli interessati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.