Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti domina anche il Norbello

Castel Goffredo Due gare in due giorni e identico risultato: 4-0. E’ iniziato così il campionato delle pluricampionesse d’Italia. Dopo aver travolto il Prato in Toscana, ieri al PalaMazzi la Brunetti ha steso il Norbello, reduce dal 3-3 con Quattro Mori, in un’ora e 45’. Grandi applausi del pubblico per il debutto di Stefanova, tornata… a casa dopo 13 anni.

Szocs è andata subito sull’8-0 su Mosconi e il primo set è volato via in un batter d’occhio. Anche nel secondo Bernadette non ha dato scampo a Veronica. La novarese nel terzo parziale ha preso coraggio (4-1), ma è stata recuperata e superata (4-5) dalla rumena, che dal 5-5 è tornata in testa e vi è rimasta fino al termine. Andreea Dragoman ha subito assunto l’iniziativa (4-1) ed è volata sull’8-2. La difesa Falarz è risalita sull’8-4 e dal 9-4 ha accorciato ancora sul 9-7. Gli ultimi due scambi sono, però, stati appannaggio della rumena, che nella terza frazione ha rimontato da 0-3 a 7-3 e si è procurata sei match-point (10-4), sfruttando il terzo. Stefanova ha raggiunto Noskova da 2-4 a 4-4 e dal 5-5 è andata in testa per restarci. Nel secondo parziale l’azzurra si è issata sul 6-3 e ha conservato il margine. Nel terzo la russa ha avuto tre palle set (10-7) e la terza le è stata favorevole. L’atleta ospite non si è fermata (3-1), dal 6-4 è stata agganciata (6-6) e dall’8-8 si è guadagnata due set-point. Li ha mancati e ha convertito il terzo (11-10), che l’ha proiettata alla “bella”. Stefanova ha cambiato campo sul 5-2 e ha allungato sull’8-3, è stata riavvicinata sul 9-7 e ha spinto verso il traguardo. Nel quarto singolare Mosconi, dopo un inizio equilibrato (5-5) contro Lin Ye, che aveva sostituito Dragoman, ha accelerato e si è aggiudicata il primo set. Nel secondo ha insistito (4-1), ma la singaporeana dal 2-5 ha ribaltato la situazione (6-5) e dal 6-6 ha operato lo spunto vincente. Sull’1-1, poi Lin ha chiuso 3-1. «Dopo il colpo di Prato un’altra vittoria per 4-0 davanti al nostro pubblico – dichiara il gm Franco Sciannimanico – Buona partenza in campionato, avanti cos. Szocs ha confermato il suo notevole valore e debutto positivo per Stefanova che ha battuto al tie-break la numero uno del Norbello, Dragoman ha vinto il suo confronto, Lin Ye ha perso il primo set, poi ha dominato la scena. Non possiamo che essere contenti».

La classifica: Brunetti Castel Goffredo* 4 punti; Südtirol 2, Norbello* e Quattro Mori 1; Ciatt Prato e Muravera 0.

(* una gara in più per Brunetti

e Norbello).