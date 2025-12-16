Basket Div. Reg. 2 – Negrini in festa per il decimo centro. Coach Notari: “Ora testa al Bancole”

Quistello Domenica sera la Negrini Pq Quistello ha sfruttato il turno casalingo piegando 72-57 Caravaggio, risultato che permette alla squadra di mantenere il primato solitario nel girone A della Divisione Due. Il successo, decimo di fila, rappresenta un ottimo viatico in vista del derby di Bancole, in programma venerdì contro il quintetto di Fabio Padovani. «Ci attende, sulla carta, una sfida territoriale molto dura – commenta coach Stefano Notari – e dovremo affrontarla al massimo delle nostre possibilità. La vittoria contro Caravaggio è stata combattuta: siamo stati avanti anche di 20 punti e poi siamo riusciti ad avere la meglio su un avversario che ha lottato fino alla fine». Domani sera, alle 21.15, il Sustinente anticipa con Tanta Robba Academy di Cremona.