Pallavolo serie Cf Crer – Truzzi Poggio con il morale a mille. Ora nel mirino la capolista Ozzano

Poggio Rusco La Truzzi Poggio sabato scorso, vincendo per 3-1 a Calderara di Reno, ha “pareggiato” i conti fra successi e sconfitte nel girone B. Dopo l’esordio in casa negativo contro Corlo per 3-1, le ragazze di Giulio Giovanelli e Sergio Longhi hanno incassato una nuova battuta d’arresto per 3-0 in terra modenese a Castelvetro, poi si sono riscattate sul Progresso Castel Maggiore, bissando il colpo col Volavolley. E con il morale a mille sabato prossimo, davanti al pubblico amico di Poggio, affronteranno la capolista Ozzano Emilia, squadra accreditata per la promozione in B2. L’organico della Truzzi è giovane e per i suoi valori vale una media classifica, almeno sulla carta, perciò la salvezza è il primo obiettivo da centrare, ma mai dire mai… Sabato sera a Calderara di Reno le ragazze di Giovanelli hanno giocato molto bene, ricevendo anche i complimenti delle avversarie, e comunque questo gruppo ha ampi margini per crescere.