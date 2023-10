Per il Tennis Club Volta un 2023 entusiasmante fra tornei e nuove attività

Volta M. Proseguono anche a estate ormai finita le attività e i tornei al Tennis Club Volta. Si è aperta la stagione ad aprile con il “Torneo dei Passiti” in occasione della rassegna dei “Vini passiti e da meditazione”.

Il torneo si svolge con la classica formula rodeo con due tabelloni di singolo Silver e Gold, oltre ad un tabellone di singolo femminile. Le iscrizioni superano come sempre i quaranta iscritti; i partecipanti provengono anche da paesi limitrofi, ormai fedeli alle manifestazioni organizzate dal circolo del paesino collinare di Volta Mantovana. Quest’anno a Luglio si è svolto il “Primo Trofeo Tenuta Maddalena”, novità del 2023, in occasione della sagra Santa Maria Maddalena, patrono del paese e sponsorizzato dalla locale cantina Tenuta Maddalena. Purtroppo però, causa il periodo estivo di ferie e il tempo un po’ bizzarro, avendo solo campi scoperti, lo svolgimento del torneo si è protratto fino a fine settembre, incrociando gli incontri con l’ormai tradizionale “Torneo della Beata Paola” che proseguirà fino ad ottobre avanzato. Questo è l’ultimo torneo in programma per l’anno 2023 e sarà sia singolo che doppio con la formula rodeo.

Le attività e l’organizzazione del circolo sono gestite da un gruppo di persone, che per passione del tennis e per il piacere di tenere vivo un circolo storico, dedicano parte del loro tempo alla gestione dello stesso. Al circolo si possono praticare anche beach volley e beach tennis, sul campo di sabbia, e calcetto sul campo sintetico.

Il presidente Paolo Carli, i consiglieri Francesco Perlini, Lorenzo Carli, Antonio Berlanda, Corrado Speranzini e l’istruttore Simone Speranzini, che coordina la parte agonistica, ringraziano tutti gli sponsor per il sostegno e l’amministrazione comunale per i servizi offerti. Il circolo chiude una stagione entusiasmante e in continua crescita, non scontata in questo periodo, con l’avvicinamento sempre più numeroso di giovani tennisti. Le nuove promesse saranno la linfa per gli anni futuri, per un circolo che ormai da più di quarant’anni di attività solo estiva è considerato una chicca, per la sua posizione in una zona di relax e di pace nel verde delle colline moreniche.