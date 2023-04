I 50 anni di Aif in un concentrato di eventi

MANTOVA I cinquant’anni dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica valgono ben una serie di iniziative, rivolte a docenti, studenti e cittadini, come ieri spiegato durante la presentazione della varie azioni poste in campo dall’assessora comunale Adriana Nepote, dalla segretaria della sezione Aif di Mantova Federica Motta, dalla vicepresidente nazionale Aif Laura Francesio, dal socio onorario Riccardo Govoni e dalla rappresentante di uno degli sponsor, Corinna Bernini.

Anche perché negli anni buona parte dell’impegno di Aif si è concentrato sulla dimostrazione di come le discipline scientifiche non siano ostiche e astratte quanto in Italia sia solitamente percepito a livello generale, bensì abbiano una forte valenza culturale e civica.

Che può essere divulgata attraverso manifestazioni come quelle in programma dal 21 aprile al 7 maggio, che comprendono una mostra, visite al Parco della Scienza, laboratori e conferenze.

Gli eventi, curati dai volontari dell’Associazione, si svolgeranno per la maggior parte nella Sala delle Capriate e nella Sala della Colonna in piazza Leon Battista Alberti.

Ad aprire gli appuntamenti saranno, il 21, una tavola rotonda e una conferenza, dirette proprio alla scoperta di inediti aspetti inerenti le discipline scientifiche.

Alle 18 sarà inaugurata la mostra di poster e strumenti didattici, grazie ai quali sarà possibile evidenziare lo sviluppo e i mutamenti delle metodologie nel settore.

L’esposizione sarà illustrata da studenti, con una visita guidata il 26, in particolare dei Licei “Virgilio” e “Belfiore”, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Lo stesso giorno si terranno visite anche al Parco della Scienza.

Il 2 maggio all’apertura delle rassegne sugli strumenti e sui poster si aggiungerà la conferenza dal titolo “Quanto inquina un like?”, originale approfondimento su quanto incida la tecnologia sulla con

taminazione dell’ambiente. Due conferenze il 6 maggio : una sul futuro dell’insegnamento della materia in argomento, l’altro sullo sviluppo della ricerca. Domenica 7 maggio, dalle 15, gli studenti dei Licei organizzeranno esperimenti appositi per il pubblico.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mantova, realizzata in sinergia con Mantova Scienze e Alkemica. Oltre agli sponsor Litocartotecnica Ival, Foletto e Global Informatica, ha collaborato all’attività Studioventisei di Mantova, che ha creato il logo dell’evento. Gli incontri sono gratuiti, con prenotazione. Per informazioni aif.mantova@aif-fisica.org.