Canoa – La Canottieri Mincio domani in gara al Campionato Veneto sui 2000 metri

Mantova Domani la Canottieri Mincio sarà al via del Campionato Veneto sui 2000 metri e Canoagiovani a Peschiera del Garda, kermesse organizzata dall’Associazione Remiera Peschiera.

Nel K2 femminile senior Chiara Nasi ed Emma Rodelli vogliono partire bene ed essere subito protagoniste. Nel K2 misto presenti ancora Chiara Nasi e Marco Froldi, reduci dal successo a Campogalliano due settimane fa. Rodelli farà anche il K1. Nel K1 Cadetti B presente Leonardo Leoni e nel K1 Ragazze ecco Elena Vivaldini. Nei Ragazzi ci sarà spazio per Andrea Alberini. Due i canoisti del club di Cittadella al via delle batterie del K1 Cadetti B: Luiz Guilherme Soares Ferreira e Arnaldo Carlo Daniel Dominciano. Sara Fasano e Marianna Ballarini partecipano alle batterie del K1 Cadette A, mentre nei Cadetti A c’è Thomas Pasini. Chiudiamo la rassegna con il K1 4.20 sui 2000 Allievi B femminile in cui troviamo Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi.