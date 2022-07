Powerchair football – Dai Warriors Sabbioneta alla Nazionale: Luca Mercuri giocherà l’Epfa Cup 2022

Sabbioneta Giornate intense e di grande soddisfazione in casa Macron Warriors. Prima la felice scelta di giocare le proprie gare di campionato a Sabbioneta, ora la splendida notizia che Luca Mercuri vestirà la maglia della Nazionale di powerchair football all’Epfa Cup 2022 in programma a Ginevra dal 21 al 27 agosto, torneo di qualificazione ai prossimi Europei di powerchair football. Mercuri si è conquistato la maglia azzurra dopo aver preso parte ai due raduni (Jesolo e Roma), preparatori all’evento di agosto in Svizzera. «Ci tenevo tantissimo a questa convocazione – dice un felicissimo Luca Mercuri – sia per me che per la società. Sono orgoglioso di vestire la maglia azzurra e ringrazio i Macron Warriors Sabbioneta per avermi dato la possibilità di conoscere e praticare questo sport, il powerchair football, per avermi dato la possibilità di andare ai raduni della Nazionale e per il supporto che ho sempre avuto anche dai miei compagni di club».