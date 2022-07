Calcio – La Sustinentese getta la spugna: non si iscriverà al campionato di 3ª Categoria

Sustinente La dirigenza della Sustinentese ha gettato la spugna, non iscriverà la squadra al campionato di Terza Categoria. Nei giorni scorsi aveva lasciato mister Bizzi, ma si era corsi ai ripari richiamando in panchina Maurizio Bari. In casa gialloblù si è provato fino all’ultimo ad allestire la squadra, ma alla fine le buone intenzioni non si sono tramutate in realtà.

«In organico abbiamo solo otto giocatori – spiega il presidente Ferriani – è chiaro che in queste condizioni il campionato non si fa. Grandi risorse non ci sono e dove mi sono rivolto, non ho ricevuto risposte positive e nemmeno gli aiuti sperati. Ho provato a cercare anche negli Amatori, ma non c’è stato verso. Ho fatto presente alla Delegazione di Mantova i nostri problemi. Questa stagione la saltiamo, sperando di ripartire la prossima, magari allestendo una squadra molto competitiva».