Powerchair Football – Macron Warriors, reti inviolate nella prima col Magic Torino

SABBIONETA L’esordio nel campionato 2024-2025 di powerchair football per i Macron Warriors Sabbioneta è stato senza reti. La sfida casalinga contro i Magic Torino si è chiusa sullo 0-0 dopo un match equilibrato in cui entrambe le squadre hanno tentato di superare le difese avversarie, molto attente e ben schierate. Una bella partita, con occasioni da ambo le parti, alla quale sono mancati solo i gol. E che conferma la crescita di tutte le squadre in questa terza edizione del campionato di powerchair football. La stagione si annuncia molto combattuta ed equilibrata e per questo motivo anche molto spettacolare, i Macron Warriors possono dimostrare il livello di crescita già evidenziato nella passata stagione.

«L’equilibrio è stato il comun denominatore di questo primo match. Abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a bucare la difesa di Torino come avremmo voluto. Prendiamo questo punto e cominciamo a preparare la prossima partita» ha dichiarato a fine gara Tommaso Liccardo, coach dei Macron Warriors Sabbioneta coadiuvato in panchina da Mattia Candi. «Una gara in cui effettivamente è mancato il gol. Ho visto una squadra molto concentrata, che ha giocato una buona partita. Il livello delle squadre si è alzato e questo non può che far bene all’intero movimento – ha commentato il presidente Fabio Merlino -. Per quanto ci riguarda, registriamo questo punto in classifica e cominciamo a concentrarci sulla prossima sfida contro i Bulls Treviso. Abbiamo tre settimane per preparare il match nei minimi dettagli».