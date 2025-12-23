Powerchair Hockey serie A1 – Merlino: “Bravi Warriors, che vittoria a Venezia! Sono orgoglioso di tutti”

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta chiudono il 2025 e l’andata da leader incontrastati. I rossoblù hanno battuto a Venezia i Campioni d’Italia dei Black Lions per 8-6, al termine di un match intenso e tirato, confermando il loro ottimo stato di forma: quattro vittorie su quattro nel girone di andata. Per il terzo anno consecutivo sono Campioni d’Inverno. Un successo di grande valore, arrivato su un campo difficile e contro una delle squadre più titolate del panorama nazionale. Grande prestazione di squadra per i Warriors, attenti in difesa, efficaci in attacco e capaci di gestire i momenti più difficili del match, soprattutto nel finale, quando Venezia ha provato a riaprire la partita spinta dal proprio pubblico. Determinazione, organizzazione e lucidità hanno fatto la differenza in una sfida giocata ad altissima intensità.

Dopo un avvio equilibrato, Venezia passa in vantaggio su rigore, ma Federigi pareggia subito su assist di Jignea. Youssef Alì si distingue parando un rigore ai veneti. Il primo tempo resta in equilibrio fino al 4-3 per Sabbioneta, firmato da Leonardo Catania. Nella ripresa i Warriors allungano grazie a due reti di Catania, resistendo alla reazione dei Black Lions. Nel finale, nonostante altri gol e un rigore per Venezia, è ancora Catania a chiudere definitivamente i conti dagli otto metri. Soddisfatto coach Fabio Merlino: «La gara era contro una grandissima squadra e l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Avevamo preparato la partita proprio in questo modo e i ragazzi hanno risposto positivamente, con la giusta concentrazione per tutti i 40 minuti. Era questo l’unico modo per poter affrontare i Campioni d’Italia in casa loro e lo abbiamo fatto. Sono molto contento e orgoglioso. Si è visto un gioco di squadra all’altezza. Devo fare i complimenti a tutto il gruppo che è entrato in campo, a chi era in panchina, ma anche a chi non era convocato perché queste vittorie e queste prestazioni si ottengono solo con il grande lavoro di squadra e di gruppo durante le settimane. Complimenti a tutti, ora un po’ di riposo. Grazie a chi è venuto a sostenerci, grazie ai nostri sponsor che non fanno mai mancare il loro sostegno. Ora testa alle vacanze e poi da gennaio si riparte perché avremo diverse sfide importanti di campionato e la Supercoppa di Lignano Sabbiadoro il prossimo 28 gennaio». Sulla stessa linea Leonardo Catania: «Partita fondamentale, preparata nei minimi dettagli. Abbiamo giocato con calma, attenzione e grande spirito di squadra».