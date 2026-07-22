Powerchair sport – Fabio Merlino (Warriors) e la Nazionale appiedata: “Un fatto gravissimo, siamo vicini agli azzurri”

Sabbioneta Sul caso che ha impedito alla Nazionale italiana di Powerchair Football di raggiungere Glasgow per il World Cup Warm Up 2026, arriva la presa di posizione ufficiale dei Macron Warriors Sabbioneta. Il presidente Fabio Merlino interviene con parole nette per esprimere solidarietà agli azzurri e chiedere che episodi del genere non si ripetano. Rettifichiamo inoltre quanto riportato nell’articolo di ieri: i tesserati dei Warriors coinvolti sono due, Ali Youssef e Gabriel Mindru, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della formazione sabbionetana. Mentre il portiere Simone Ranzato è stato da noi erroneamente indicato tra gli atleti del club. Ce ne scusiamo con i diretti interessati e con la società. La vicenda resta quella già raccontata: la compagnia aerea EasyJet non ha consentito l’imbarco delle carrozzine elettroniche degli atleti, nonostante, come ribadito dalla FIPPS, tutte le procedure richieste fossero state completate con largo anticipo. Un episodio che ha impedito alla delegazione azzurra di partire per la Scozia e che ha riacceso il dibattito sul diritto alla mobilità delle persone con disabilità. «Come presidente desidero esprimere la piena vicinanza della nostra società alla FIPPS, al commissario tecnico, a tutto lo staff e soprattutto agli atleti e alle loro famiglie – afferma Fabio Merlino -. Quanto accaduto è grave, umiliante e inaccettabile e suscita in noi profondo sdegno. Mobilità, autonomia e dignità non sono concessioni: siamo al fianco della Nazionale e chiediamo garanzie concrete affinché episodi simili non si ripetano mai più». Parole che si inseriscono in un contesto particolarmente simbolico, visto che luglio è il Disability Pride Month, il mese dedicato alla promozione dei diritti e della piena inclusione delle persone con disabilità. Per i Warriors, la vicenda rappresenta un richiamo forte alla necessità di trasformare il diritto alla mobilità in una certezza concreta, senza che atleti e famiglie debbano più vivere situazioni come quella di Glasgow.