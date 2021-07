Rugby – Il Viadana prende un altro giovane talento: dalla Lazio arriva Scardamaglia

Viadana Dopo tante conferme, un volto nuovo in casa Rugby Viadana. La società giallonera ha infatti annunciato l’innesto del centro/ala Francesco Scardamaglia. Si tratta del secondo acquisto operato dal club rivierasco in questa campagna di mercato, dopo quello del centro, classe ‘99, Francesco Modena, coetaneo dello stesso Scardamaglia che compirà 22 anni il prossimo 30 luglio. Nato a Roma e cresciuto nel Primavera, Francesco (184 cm per 94 kg) a 18 anni si è trasferito nel Regno Unito, più precisamente a Exeter, dove ha giocato nell’Exeter University Rugby Football Club. La stagione scorsa ha indossato la maglia della Lazio. E’ un giocatore versatile che può ricoprire indifferentemente i ruoli di centro o ala.

«Sono molto contento di cominciare questa avventura con una squadra di questo calibro – ha detto ieri in sede – il mio obbiettivo è quello di crescere sia come persona che come giocatore insieme ai ragazzi e allo staff, che mi hanno accolto nella grande famiglia del Rugby Viadana».

Il general manager Ulises Gamboa descrive Scardamaglia come «giocatore utility back molto fisico e veloce, che ha voluto mettersi in gioco venendo a Viadana con tutta la voglia di intraprendere questo percorso per migliorare skills e per mettersi alla prova ad alto livello. Proviene dalla Primavera di Roma, ha fatto un’esperienza all’estero in Inghilterra insieme a Pietro Di Chio e poi è ritornato in Italia, causa Covid, a giocare con la Lazio, dove si è fatto notare e ha affrontato due volte il Viadana, mettendosi in bella evidenza. Siamo contenti di accogliere ragazzi come Francesco che hanno voglia di mettersi in gioco».

Vecchi e nuovi giocatori del Viadana sono già al lavoro allo Zaffanella, anche se la preparazione vera e propria, con squadra e staff tecnico al completo, inizierà in agosto e a fine mese è previsto l’ormai consueto mini ritiro a Ledro. La stagione ufficiale partirà l’11 settembre con il primo turno di Coppa Italia (gialloneri nel Girone 1 con Petrarca Padova, Valorugby Emilia, Lyons Piacenza e Colorno; le altre gare della prima fase si disputeranno il 18 settembre, l’8, 15 e 22 gennaio), mentre il campionato Top 10 scatterà il 25 settembre con formula invariata, anche se torna la retrocessione in Serie A per l’ultima classificata al termine della regular season dopo il blocco della scorsa stagione.