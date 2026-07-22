Tennis – I ragazzi del TC Mantova fanno faville: quattro titoli nel weekend

Mantova Weekend da incorniciare per il Tennis Club Mantova, che conquista un prestigioso poker di vittorie, confermando l’ottimo stato di salute del proprio settore agonistico. Grande protagonista è stata Lavinia Zanella (3.5), capace di firmare una splendida doppietta nella tappa Sportime di Castellucchio. La giovane mantovana ha conquistato il titolo Under 14 superando in finale Maria Bosisio della Canottieri Baldesio per 6-2, 7-5, per poi ripetersi nell’Under 16 con un percorso di altissimo livello. Dopo aver eliminato in semifinale Sara Dal Forno (Canottieri Mincio), ha piegato in finale Bianca Naddeo del Tc Reggio Emilia con il punteggio di 6-2, 6-7, 10-7. Sempre a Castellucchio è arrivato anche il successo di Carlo Malavasi (3.5), vincitore del torneo Under 14 grazie al netto 6-1, 6-3 rifilato in finale a Daniel Fracassi del Tc Peschiera. A Poggio Rusco, invece, Mattia Pastore (3.3) ha dominato l’Open di terza categoria 4Eventi, imponendosi senza concedere set e travolgendo nell’atto conclusivo Diego Ferrari del Tc Mirandola per 6-1, 6-0. Completa il poker Matilde Sacchi (3.3), che sui campi in erba di Vicomoscano ha conquistato il suo primo Open di terza categoria, superando in finale Tetyana Rubanyk dell’Asd L’Olimpica con il punteggio di 6-1, 6-4.