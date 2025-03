Rugby Sei Nazioni U20 – Bruno Vallesi titolare contro l’Inghilterra

VIADANA Il pilone del Rugby Viadana Bruno Vallesi (nella foto) partirà nel XV titolare della Nazionale U20, che domani a Bath (ore 20.45) affronterà l’Inghilterra nel penultimo turno del Sei Nazioni di categoria. Coach Santamaria e il suo staff hanno optato per una formazione in cui figurano diversi atleti Under 19. «I ragazzi hanno tanta voglia di riscatto – spiega il tecnico – : sarà una partita dura ma cerchiamo una reazione. Vogliamo una performance che ci soddisfi, contro un avversario fisico, che ha dominato in mischia fin qui e che ci metterà alla prova. Sarà un test molto probante per noi, un test che ci farà capire a che punto siamo».