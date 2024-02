Rugby Sei Nazioni U20 – Gasperini riserva domani sera contro la Francia

Treviso Partirà dalla panchina Nicholas Gasperini, il prima linea del Rugby Viadana, nella partita Francia-Italia in programma domani alle 21 a Béziers e valida per il terzo turno del Sei Nazioni U20. La Francia, dopo la sconfitta interna nel match inaugurale con l’Irlanda (31-37) e il rotondo successo in casa della Scozia (14-29), sa di non potere più lasciare punti per strada nel tentativo di insidiare gli irlandesi per la corsa al titolo. Il responsabile tecnico azzurro Massimo Brunello opta per un XV che ricalca perfettamente dal 15 al 5 quello protagonista dell’ottima performance in terra d’Irlanda, con un cambio in seconda linea (Mirenzi prende il posto di Redondi) e uno in prima (Siciliano appunto per Gasperini). Midena e Imberti al posto di D’Alessandro e Fusari le novità tra le riserve, mentre il gruppo si chiude con le due prime linee Padoan e Gentile e l’ala Bini in veste di back-up.