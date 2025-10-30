Rugby serie A – Caimani feriti dopo la beffa con Casale. Il pres Arletti: “Sono peccati di gioventù”

Viadana L’obiettivo dei Caimani, domenica scorsa allo Zaffanella, era chiaro: battere il Casale sul Sile per dare continuità al successo dell’esordio a Badia Polesine e chiudere con un’altra vittoria la prima gara casalinga del girone 3 di Serie A. Inoltre, i gialloneri volevano reagire anche alla penalizzazione inflitta dal Giudice sportivo, dovuta alla mancanza di una squadra Under 14, visto che i tesserati Caimani sono registrati come Rugby Viadana. Alla fine, però, a esultare sono stati i trevigiani, capaci di imporsi 33-27 dopo una clamorosa rimonta. I rivieraschi, avanti 27-6 al termine del primo tempo, hanno subito il ritorno veemente del Casale, che ha completato il sorpasso in pieno recupero. «Un vero peccato – commenta il presidente Giulio Arletti (nella foto) -. I nostri avversari hanno vinto in extremis dopo essere stati nettamente sotto. Ma la nostra è una squadra giovane, con ampi margini di crescita. Più si gioca, più si migliora». Ora l’obiettivo è rialzarsi subito: domenica i Caimani saranno di scena a Treviso contro la Ruggers Tarvisium di Riccardo Pavan, gemello di Gilberto, ex tecnico del Viadana ora alle Zebre. «A Treviso – chiude Arletti – vogliamo il pronto riscatto, cercando di imporre il nostro gioco».