Rugby serie A Elite – Frutos Macchi: “Viadana, pronto a dare il massimo”

Viadana Nuovo numero 10 in casa Rugby Viadana. E’ infatti ufficiale l’ingaggio di Matias Frutos Macchi, mediano argentino classe 1993, che si unirà alla rosa per la stagione 2025/26. Giocatore di grande esperienza, arriva dal Valsugana, dove ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche e il suo carisma in campo. Dotato di visione di gioco, leadership e abilità nel dettare i tempi alla squadra, rappresenta un innesto di grande valore nella cabina di regia del club. Caratteristiche fondamentali per un ruolo strategico come quello dell’apertura, in grado di gestire i tempi e dare ritmo alla manovra offensiva. Il suo inserimento rappresenta un rinforzo importante per la cabina di regia e per le ambizioni tecniche del club. Il nuovo numero 10 giallonero ha espresso grande entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera: «Sono davvero molto felice per questa nuova sfida e per l’opportunità che mi è stata data. Mi auguro di poter dare il mio contributo a questa splendida squadra e che riusciremo a vivere una grande stagione. Spero di integrarmi e adattarmi il più velocemente possibile con i miei nuovi compagni, e di crescere e imparare grazie allo staff tecnico. Cosa dico ai tifosi? Spero di vedervi presto allo stadio e di sentire tutto il vostro entusiasmo per il club, che sicuramente sarà una spinta in più in ogni partita che giocheremo».

Con l’arrivo di Frutos Macchi, il Rugby Viadana aggiunge un tassello di valore alla rosa in vista della nuova stagione, continuando a costruire un gruppo competitivo e solido.

Mondiali Under 20

L’Italia U20 è arrivata all’atto conclusivo della sua esperienza nell’edizione 2025 del World Rugby U20 Championship. Domani (ore 15.30) al “Battaglini” di Rovigo giocherà la finale per il settimo-ottavo posto contro il Galles. Nel quindici titolare confermato il pilone del Viadana Bruno Vallesi. L’obiettivo è il miglior piazzamento di sempre nella competizione (per ora è l’ottava posizione, raggiunta nelle edizioni 2017 e 2018).