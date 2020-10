A tutto verde: arrivano 6mila e 500 piante

SAN GIORGIO BIGARELLO – La giunta approva il nuovo progetto di rimboschimento delle aree residuali di proprietà pubblica del paese. Gli interventi verranno eseguiti su 23 aree urbane e periurbane, per una superficie complessiva di circa 70mila metri quadri, nelle località di Mottella, Stradella, Tripoli, Villanova de Bellis e Villanova Maiardina.

Due i tipi di operazione: gli imboschimenti in aree vaste e gli impianti a verde arboreo arbustivo e ornamentale.

Il buon esito degli imboschimenti e, conseguentemente, i risultati ottimali in termini di sequestrazione dell’anidride carbonica saranno assicurati dall’impiego di specie autoctone. Per quanto riguarda invece gli impianti a verde arboreo e arbustivo ornamentale, si privilegerà l’impiego delle specie antismog.

Il progetto prevede la messa a dimora di circa 6mila e 500 piante di cui un sesto alberi e i restanti arbusti. Il costo totale dei lavori è di 335mila euro circa: obiettivo dell’amministrazione è potenziare il patrimonio arboreo e arbustivo al fine di beneficiare degli innumerevoli servizi ecosistemici offerti dalla cosiddetta “foresta urbana”, quali la capacità di stoccaggio dell’anidride carbonica, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, il potenziamento della biodiversità del territorio comunale.

«I lavori inizieranno – spiega la vicesindaca e assessore all’ambiente Barbara Chilesi – con la messa a dimora di una parte delle piante mediante apposito affidamento a una ditta che si occuperà non solo delle piantumazioni ma anche della manutenzione dei primi anni. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto perché ad oggi l’unica vera risorsa per abbattere l’inquinamento atmosferico sono le piante».

L’opera verrà realizzata per stralci e interesserà le seguenti aree: aree verdi di via Tazzoli (Villanova de Bellis), area verde di Piazza Dante Alighieri (Tripoli), area verde di via Martin Luter King (Mottella), aiuola di via Artigianato (Mottella), area verde di via I Maggio (Mottella) e area verde di via Fossamana (Villanova Maiardina).