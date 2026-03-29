Canottaggio – Le Pink Lady della Canottieri Mincio seconde alla Dragonboat Woman Fest

Mantova Un colpo dopo l’altro, con forza, ritmo e cuore: le Pink Lady della Canottieri Mincio conquistano uno splendido secondo posto alla Dragonboat Woman Fest di Toscolano Maderno, nella gara sui 200 metri. Un risultato che va oltre il podio e racconta determinazione, spirito di squadra e voglia di vivere pienamente lo sport. Le atlete biancorosse hanno dimostrato ancora una volta che insieme si può remare lontano, trasformando ogni sfida in energia e ogni traguardo in un messaggio di speranza.