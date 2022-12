Basket serie A2 m – Coach Valli: “Abbiamo resistito finché abbiamo avuto energie”

Mantova Passo indietro rispetto alla vittoria su Ravenna di pochi giorni fa, ma contro una delle tre regine la Staff ha potuto far poco. «E’ una partita che ha evidenziato le differenze tra le due squadre – ammette coach Giorgio Valli – soprattutto in termini di esperienza. Cento si conosce bene e lo si è visto soprattutto in difesa, dove le rotazioni arrivavano in modo puntuale e preciso. Noi siamo una squadra totalmente rivoluzionata dall’anno scorso e abbiamo bisogno di conoscerci ancora bene: questo aspetto rende le cose più difficili in tante partite. C’è poi da dire che alcuni giocatori non sono al massimo a livello fisico e che non avevamo molte energie dopo il tour de force delle ultime due settimane. Abbiamo comunque avuto un buon approccio alla gara e abbiamo resistito finché le energie ce l’hanno concesso. Tuttavia, quando ci sono durezza fisica e tanti contatti facciamo fatica. È chiaro però che il metro arbitrale non cambierà e che dovremo adeguarci nelle prossime partite. Quando Cento è entrata in fiducia ci ha tolto intensità anche a livello mentale». «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile – afferma Alessandro Morgillo – Cento è in una posizione di classifica nettamente migliore della nostra e l’ha dimostrato sul campo. Abbiamo disputato un primo tempo positivo, poi siamo calati. Al tempo stesso, si è vista tutta la qualità del roster emiliano. Abbiamo subito diversi contatti al limite; il metro arbitrale è cambiato un po’ nel corso della gara. Di positivo c’è comunque l’approccio alla partita: come con Ravenna abbiamo iniziato col piede giusto e non dobbiamo più rincorrere gli avversari come succedeva fino a qualche settimana fa. Le prossime gare? Ferrara è alla nostra portata: ci serve una vittoria. Forlì è un’ottima squadra. Ce la siamo giocata alla pari all’andata e mercoledì 21 dovremo far valere il fattore casalingo».