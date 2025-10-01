Rugby Serie C – Mantova e Union del Garda scaldano i motori. Mirino già puntato sul derby del 2 novembre

Mantova Rugby Mantova e Union Rugby del Garda continuano a macinare lavoro in vista della nuova avventura nel campionato di Serie C, tra allenamenti intensi e amichevoli di spessore. Nell’ultima uscita, i biancorossi di coach Enrico Corso hanno superato il Carpi (C Crer) con quattro mete contro due, dimostrando buona organizzazione e vivacità in attacco. Domenica prossima il Mantova sarà protagonista di un triangolare a Valeggio sul Mincio con i padroni di casa e il West Verona, squadre della Serie C veneta, utile per testare schemi e giocatori. Nel roster figurano elementi di esperienza internazionale come il francese Jean Bescombes, l’argentino Julian Gonzales, il georgiano Luka Kuizhinadze e Carmine D’Alessio, atleta di Benevento trapiantato a Mantova per lavoro. L’Union Rugby del Garda, invece, ha disputato a Gussago il test match contro la cadetta del Brixia, perdendo 32-7. Partita intensa e giocata a buon ritmo: nel primo tempo il Garda ha dominato in mischia ordinata e possesso, ma i franciacortini hanno capitalizzato gli errori difensivi segnando tre mete. Nella ripresa il Brixia ha consolidato il vantaggio, mentre il Garda è riuscito a segnare una meta, sprecando alcune occasioni favorevoli. Tra i punti positivi spicca la crescita di diversi giovani alla prima esperienza in categoria senior, mentre resta da migliorare la concretizzazione delle azioni offensive.

Mantova e Union del Garda, come è noto, sono inserite nel girone 1 della Serie C lombarda. La prima giornata è fissata per il 18 ottobre, con il team cittadino a riposo e il Garda che ospita il Botticino. Una settimana dopo, debutto del Mantova in trasferta contro il Brixia, mentre l’Union del Garda riceve Varese. Alla terza giornata sarà derby al Migliaretto (il 2 novembre).