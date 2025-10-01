“DAI SALICI”, dove la natura genera benessere: open day sabato 11 ottobre dalle 14.30 alle 19.30

Il Centro di Castellucchio propone anche corsi di formazione professionale e percorsi di evoluzione individuale

CASTELLUCHIO – Ottobre: mese di funghi, castagne e cambiamenti. La Natura si sveste dell’abito vecchio e si ritira per riposarsi nelle radici. Una volta il primo di Ottobre iniziavano le scuole, ed era un grande cambiamento per tutti i bambini e ragazzi che passavano ad una classe superiore.

E noi adulti? Abbiamo già scelto quali attività ci porteranno rinnovati alla nuova Primavera?

Ottobre è il mese degli OPEN DAY perché in molti cominciano a svolgere attività al chiuso, che sia frequentando palestre, attività culturali e altro.

Anche noi come Centro di Naturopatia Umanistica DAI SALICI abbiamo preparato dei Corsi e delle attività per trascorrere questi mesi freddi in compagnia imparando nuove cose o continuando quelle che abbiamo già intrapreso.

Le nostre proposte si rivolgono a chi vuole apprendere nuove tecniche di Massaggio, a chi pratica Yoga, a chi suole conoscere gli effetti benefici sul corpo e in cucina delle erbe dalle proprietà curative. Si rivolgono anche a quelle persone che sentono di vivere momenti di ansia, stress, insoddisfazione emozionale alle quali non hanno ancora trovato risposta.

Nello spazio calmo, caldo e accogliente del nostro Centro è possibile trovare un tempo per ritrovarsi, anche grazie alla presenza di persone che sanno ascoltare in maniera empatica e non giudicante.

Il nostro OPEN DAY sarà un pomeriggio rilassante dove poterci far conoscere di persona, far conoscere i nostri Programmi e salutarci con una buonissima tisana calda prodotta con le erbe coltivate nell’agriturismo della Corte.

La giornata è a ingresso gratuito e l’invito è aperto a tutte le persone che stanno cercando un posto come il nostro nel quale condividere conoscenze ed esperienze.

Vi aspettiamo, non mancate. Se credete potete prenotarvi al numero 349 1389977.

Cerchio d’Energia

Quanto condivido oggi è un omaggio all’ opera di Pino, il mio Maestro, fondatore, a Parma, della Scuola di Naturopatia Umanistica e Bioenergetic Shen Training.

Autore di molti libri, instancabile ricercatore di quell’accettabile equilibrio, come lo definisce lui, che ci permette di vivere in Salute, psico fisica emozionale, in armonia e pace sia con noi stessi, sia come facenti parte di un tutt’uno Universale, come Esseri posti tra Terra e Cielo.

Questo è uno dei suoi tantissimi insegnamenti, di cui lo SHEN è il pilastro fondamentale, senza il quale non esisterebbe nemmeno il Centro DAI SALICI.

Noi che ci siamo formati con lui, lo troviamo cosi importante e utile, e imprescindibile dalla nostra Vita; ed è proprio per non sprecare questo prezioso Dono che cerchiamo di trasmetterlo a quanti più possibile nei nostri Corsi di Formazione e nei percorsi di evoluzione individuale.

Sullo Shen scriverò nella prossima uscita, oggi godetevi il Cerchio d’Energia di Giuseppe Ferroni:

“Quando il sorriso muore,

nel cuore della gente,

inizia la guerra.

Quando il sorriso muore,

nel nostro cuore,

inizia l’introversione negativa.

L’introversione negativa

secca le radici

della gioia di vivere.

Così:

coltiva il tuo sorriso interiore

ed arriverai alla gioia di vivere.

Da lì, l’espressione creativa,

madre di tutte le cose,

si installerà nel tuo cuore.

Così:

la notte si fa alba,

il freddo volge in calore.

E’ stato detto:

se non sai ridere di te

non puoi entrare.

Così:

chi sa ridere di sé

ritrova il piacere dell’essere.

Il piacere dell’essere

È il Tao dell’uomo:

la porta da cui si esce”

Lo sai che esiste un ponte tra il mondo fisico e spirituale?

È la quarta ruota energetica, ovvero il Chakra del Cuore che riflette la nostra capacità di amare. Qui hanno origine sentimenti come l’amore incondizionato, la gioia, la pace interiore, ma anche il dolore e la sofferenza. Quanto il suo flusso è in armonia riusciamo a vivere pienamente la nostra vita, con sincerità, gratitudine, compassione e connessione verso noi stessi e gli altri. In caso di disequilibrio potremmo accorgerci che le nostre relazioni stanno andando male, non riusciamo a sentire le nostre emozioni, se non un reale senso di distacco dalle persone che ci circondano.

Le pietre da utilizzare su questo Chakra sono di colore Verde (guarigione, armonia e apertura del cuore) o Rosa (amore incondizionato). La pietra del cuore per eccellenza è il Quarzo Rosa a cui sono legate diverse leggende della mitologia greca. La prima narra che la dea Afrodite per proteggere il suo amato durante una battuta di caccia, venne ferita e che dalla cristallizzazione del suo sangue per questo atto d’amore, si generò la pietra. Un’altra leggenda racconta che fu proprio Eros, il Dio dell’amore a donare agli uomini questo talismano capace di attirare il sentimento più puro.

Il Quarzo Rosa rafforza la capacità di amare noi stessi e gli altri, ci libera dalle preoccupazioni, riuscendo così a farci focalizzare sui nostri bisogni primari. Ci aiuta ad essere più sensibili, generosi e aperti, per vivere la vita in una modalità più positiva e costruttiva.

A livello fisico rafforza il cuore e gli organi sessuali.

Se vi fa piacere seguirmi e vedere le nostre creazioni con le pietre trovate i miei contatti social nello spazio inferiore della pagina. Good Vibess a tutti!!

Emozioni e cibo!

Il cibo non è solo nutrimento per il corpo, ma anche per la mente e il cuore. Spesso le emozioni influenzano il modo in cui mangiamo: quando siamo felici, il cibo diventa un’occasione di festa e di condivisione; quando siamo tristi o stressati, può diventare un conforto o, al contrario, perdere ogni attrattiva.

Ogni persona ha ricordi legati a certi sapori o profumi: un piatto preparato in famiglia può riportare alla memoria momenti di infanzia e dare un senso di sicurezza. Allo stesso tempo, alcuni cibi sono scelti per gestire le emozioni difficili, come dolci o snack che regalano una sensazione di sollievo immediato.

Il rapporto tra emozioni e cibo è quindi molto stretto: quello che mangiamo può influenzare il nostro umore, e il nostro stato d’animo può guidare le nostre scelte alimentari.

Per questo è importante imparare ad ascoltarsi, riconoscere le proprie emozioni e vivere il cibo non solo come necessità, ma anche come esperienza di benessere e consapevolezza.