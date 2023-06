Calcio Promozione – Tozzo: “L’Asola 2023-24 è fatto. Manca solo un ritocco in difesa”. E gli Esordienti trionfano a Cremona

ASOLA Conferme a raffica in un gruppo che ha fatto benissimo in Promozione: l’Asola di Mauro Franzini targato 2023/2024, vedrà ben poche variazioni in rosa, sfruttando anche la possibilità di poter confermare le stesse quote dell’anno scorso, data dalle decisioni della Lnd: solo due giovani, un 2003 e un 2004.

Come abbiamo già annunciato, resteranno i portieri Manuel Marcolini e Somenzi, oltre a Iavarone, Stefano e Alessandro Motta, Levorato, Burato, Shima, Moreni, Buonaiuto, Chiari, Cigala e Di Mango. Ci sono buone probabilità anche per le conferme di Chitò, Galante, Beretta e Brentonico, mentre con Caldera occorrerà approfondire, visto che ci sono problemi logistici (abita a Brescia e potrebbe avvicinarsi a casa). «Avevamo detto di voler mantenere l’ossatura – spiega il presidente Massimo Tozzo – e ci stiamo riuscendo. Qualora Caldera non restasse dovremmo cercare un altro mediano, mentre in difesa potremmo inserire un altro centrale, visto che eravamo rimasti “corti” dietro in alcune fasi della stagione. Per il resto giudichiamo la rosa in grado di affrontare nuovamente la Promozione per mantenere la categoria, senza disdegnare la possibilità di levarci qualche soddisfazione». E soddisfazioni ne stanno dando anche i ragazzi del settore giovanile: gli Esordienti 2010 hanno vinto la Grigiorossa Cup, sul campo dello Zini di Cremona, battendo in finale il forte Chiari per 2-1. Un’impresa vera e propria per i piccoli biancorossi, guidati da mister Zanetti e dai dirigenti Magri e Uslenghi: l’Asola è uscito vincitore tra 45 partecipanti, provenienti dalle province di Cremona, Brescia, Piacenza e Milano.