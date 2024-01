SKY-NRG, le persone al centro

La società di Castiglione delle Stiviere investe sul welfare aziendale con il supporto dell’Agenzia Bresciani di Montichiari, in rappresentanza del Gruppo Unipol. L’ad Gianluca Paroni: “Il successo di un’azienda non può prescindere dalla felicità e dal benessere dei suoi dipendenti. Vogliamo che ciascun membro del nostro team si senta valorizzato e supportato”

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – SKY-NRG ha recentemente annunciato l’introduzione di un piano welfare aziendale ambizioso, dimostrando un impegno tangibile nei confronti del benessere dei propri dipendenti. Questa iniziativa segna un passo significativo verso l’innovazione nel settore aziendale, mettendo in primo piano la salute e la felicità dei lavoratori.

L’azienda ha riconosciuto l’importanza di un ambiente di lavoro sano e motivante per la produttività e la soddisfazione dei dipendenti.

Il nuovo piano welfare è stato creato grazie al supporto dall’Agenzia Bresciani Snc di Montichiari, in rappresentanza di Unipol Assicurazioni e Unisalute Spa (Health Insurance Leader).

Avendo come obiettivo prioritario quello di porre sempre più al centro della strategia aziendale la valorizzazione del capitale umano, sono stati individuati quindi nuovi e concreti strumenti di rafforzamento dell’impianto esistente, quali il miglioramento del modello di assistenza sanitaria integrativa attraverso l’implementazione di ulteriori e più esaustive coperture sanitarie aggiuntive nonché l’attivazione di nuove forme di tutela dai rischi “gravi” in caso di morte o invalidità permanente.

SKY-NRG dimostra ulteriormente una concreta promozione ed un impegno continuativo nella cura delle proprie persone creando una catena di valore condiviso, consolidando il senso di appartenenza dei dipendenti e ad allo stesso tempo rendendo maggiormente attrattiva la propria realtà per i nuovi talenti.

Il piano welfare di SKY-NRG ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte dei dipendenti, che hanno apprezzato l’attenzione dell’azienda nei confronti del loro benessere. Gli analisti del settore ritengono che iniziative come questa possano contribuire a migliorare l’attrattività dell’azienda sul mercato del lavoro e a mantenere una forza lavoro altamente motivata e impegnata.

In un commento, la proprietà di SKY-NRG nella persona di Gianluca Paroni ha dichiarato: «Il successo di un’azienda non può prescindere dalla felicità e dal benessere dei suoi dipendenti. Con questo piano welfare, vogliamo creare un ambiente in cui ciascun membro del nostro team si senta valorizzato e supportato. È inoltre in studio l’attivazione di una piattaforma di welfare aziendale (WelBee, società del Gruppo Unipol specializzata in progettazione, vendita ed esecuzione di servizi in ambito Welfare) fruibile tramite PC, tablet, smartphone e app dedicata».

WELBEE è ad oggi la piattaforma multicanale di welfare aziendale che consente l’accesso al più ampio catalogo di servizi e prodotti in ambito welfare, svago e tempo libero, assistenza ed istruzione presente sul mercato. Ciascun dipendente attraverso tale piattaforma beneficerà di un credito welfare spendibile in beni e servizi (fringe e flexible benefit) presso numerosi partner selezionati, potrà acquistare a prezzo scontato beni e servizi di società terze convenzionate.”