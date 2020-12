Rugby Top 10 – Viadana, parla Gregorio: “Con il Colorno abbiamo un conto aperto”

VIADANA Dopo il rinvio del match contro le Fiamme Oro, il Viadana tornerà in campo sabato a Colorno (ore 15, arbitro Bottino di Roma) per disputare il derby della settima giornata. Ne parliamo con il mediano di mischia Pietro Gregorio. «Il Colorno viene dalla sconfitta col Mogliano – osserva – ci attende una sfida dura e difficile. Ricordo la gara della scorsa stagione, giocata di sera: eravamo in netto vantaggio, ma non siamo riusciti a gestirlo e alla fine ci siamo fatti superare. Anche per questo abbiamo voglia di fare una grande partita».

«Queste continue interruzioni del campionato – prosegue Gregorio – rischiano di spezzare il ritmo. Lunedì eravamo meno concentrati del solito, ma i successivi allenamenti li abbiamo svolti con la solita intensità, anche oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una buona seduta». Per la cronaca, erano assenti Leonardi e Sassi impegnati con la nazionale U20.

Il Viadana finora ha sempre perso fuori casa, a Rovigo, Piacenza e Padova, mentre nell’unica gara giocata allo Zaffanella ha sconfitto il Calvisano. C’è insomma il tabù trasferta da sfatare. «Contro i bresciani abbiamo disputato un’ottima gara – ricorda Gregorio – ma poi non siamo stati in grado di ripeterci nella partita successiva a Padova, soprattutto nel primo tempo. Forse è mancato il carattere, di sicuro abbiamo giocato col freno tirato, abbiamo avuto qualche problema in mischia. Nella ripresa siamo andati meglio, ma il risultato era ormai compromesso. Questo rendimento incostante è una pecca che ci portiamo dietro da qualche stagione».

Gregorio ha giocato un po’ a singhiozzo in questa prima parte di stagione a causa di un problema alla mano. Nel ruolo di mediano di mischia, al suo posto, coach German Fernandez ha lanciato il giovane croato Ratko Jelic. «E’ un ragazzo di grande talento, con tanta voglia di mettersi in mostra – racconta Pietro – ci troviamo bene, gli do anche consigli e suggerimenti».

La Fir ha ufficializzato le date di sette recuperi del Campionato Top 10. Il Viadana giocherà domenica 27 dicembre contro il Valorugby Emilia (2ª giornata), nello stesso giorno ci saranno anche Calvisano-Mogliano, Lyons-Petrarca e Lazio-Fiamme Oro della 1ª giornata. Domenica 3 gennaio sono in programma Petrarca-Lazio e Colorno-Calvisano della seconda giornata, Valorugby-Rovigo della terza.