Calciomercato dilettanti – San Lazzaro, doppio colpo Vladov-Aranda. Lo Sporting attende Bonizzi

MANTOVA Ultime mosse sul mercato per le squadre mantovane: il San Lazzaro ufficializza l’arrivo (che avevamo anticipato ieri) di Dmytro Vladov, di rientro dal Suzzara: con le zebre il forte centrocampista ucraino non era praticamente mai sceso in campo. Oltre a Vladov, polivalente per il centrocampo e la difesa di mister Stefano Negrini, è in arrivo anche il paraguaiano ex San Felice William Notario Aranda, classe 1998 e reduce da un campionato condito da 20 presenze con la maglia della compagine emiliana. Con questo arrivo il reparto arretrato dei cittadini può dirsi dunque completato in tempo per l’inizio del campionato di Promozione.

Nel frattempo lo Sporting Club attende che si sblocchi l’affare Bonizzi: il giocatore deve liberarsi dalla Castellana e potrebbero essere decisive le prossime ore per il nuovo numero 12 di mister Novellini: lasciati i goffredesi per motivi di lavoro, il forte portiere classe ‘94 si alternerebbe con Bignardi nel ruolo di secondo d’esperienza, quando gli impegni glielo consentiranno.

Intanto il Castiglione potrebbe ritrovare il suo numero 12 che già nei primi mesi del 2020 aveva fatto da vice a Piccinardi: si tratta di Simone Segna, portiere con esperienze anche in categoria superiore, che potrebbe dare una buona mano in caso di bisogno. In estate sembrava che le strade di Segna e del Castiglione dovessero dividersi, adesso l’estremo difensore è riapparso in panchina nell’amichevole di ieri contro lo Sporting.

Così come un nome nuovo è quello di Gerevini, un altro elemento che si è unito a preparazione iniziata con la squadra di mister Manini. Per lui ieri sera uno scampolo di partita. Nelle prossime ore Ik Omoregie chiarirà il suo futuro con la Governolese: qualora i Pirati lo liberassero, sarebbe un pezzo pregiato del mercato last minute.