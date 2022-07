Rugby Top 10 – Viadana saluta Mateu, Halalilo con i Caimani

Viadana Mentre proseguono gli allenamenti dei gialloneri sotto l’attenta guida del coach Bernardo Urdaneta, con sedute tecniche e atletiche sul campo alternate a lavoro di fitness in palestra e piscina, lo staff tecnico sta mettendo a punto il programma degli impegni precampionato. Quest’anno, a meno di cambiamenti dell’agenda, il Rugby Viadana non farà il tradizionale mini-ritiro sul Lago di Ledro, ma continuerà a lavorare negli impianti di casa.

La prima amichevole è prevista per venerdì 9 settembre al “Battaglini” di Rovigo contro i vice campioni d’Italia, che da poco hanno inserito in organico due ex del team rivierasco, Lautaro Casado Sandri e Bautista Stavile. Rovigo annovera nelle sue fila altri due ex Viadana, Alessandro Ciofani, che nella scorsa stagione non ha mai giocato causa infortunio, e Duccio Cosi. La società è però al lavoro per programmare un’altra amichevole sabato 3 settembre contro un avversario ancora da stabilire. Intanto, è stato stabilito che il pilone Halalilo darà il suo prezioso apporto di esperienza ai Caimani, ma in caso di bisogno sarà a disposizione anche della prima squadra, mentre non è stato confermato Inaki Mateu.

Buone notizie giungono infine dall’Argentina, dove prosegue la riabilitazione di Ramiro Finco: il forte tre quarti del Viadana sta migliorando e infonde un cauto ottimismo nello staff medico che lo sta seguendo. Ricordiamo che il 15 marzo del 2021, nel corso del primo tempo della sfida a Roma con Lazio, Finco accusò un grave malore e fu operato al Policlinico Gemelli; dopo la lunga degenza ospedaliera nella capitale, sempre con a fianco la famiglia, è ritornato nel suo Paese, dove sta proseguendo la riabilitazione con positivi risultati.