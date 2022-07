Rugby Serie C – Anche il MicroB del Chiese parla argentino: preso il jolly Pedro Costantino

Asola Il MicroB Rugby del Chiese si conferma molto attivo sul mercato in entrata. Ad arricchire di qualità ed esperienza la rosa della squadra senior per la stagione 2022/23 arriva dall’Argentina il giovane tre quarti Pedro Costantino. Nato nel 2003 e proveniente dal prestigioso Jockey Club di Villa Maria, della Provincia di Cordoba, Pedro può destreggiarsi indistintamente nelle posizioni di centro, ala o estremo. Studente di Educazione Fisica, avrà anche un ruolo importante come allenatore delle categorie Minirugby.

«Pedro è esattamente il profilo che cercavamo per alzare il livello della nostra squadra – commenta Entusiasta coach Evoldi -. E’ giovane e ha molta voglia di fare, ma al tempo stesso porta con sé un bagaglio importante di esperienza. Nel suo primo periodo qua si è integrato perfettamente con il gruppo dimostrando anche qualità morali importanti. Può essere anche un buon esempio per i nostri numerosi giovani. Le sue competenze da allenatore e preparatore atletico, inoltre, ci permettono di poter garantire ai nostri piccoli rugbisti un tecnico in più di altissima qualità. In questi giorni stiamo sbrigando le ultime pratiche burocratiche per il tesseramento e contiamo di averlo a disposizione per l’inizio del campionato».

Terminata la sessione estiva, il Rugby del Chiese si gode un po’ di meritato riposo in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il 22 agosto.