Sinistra a fianco di Palazzi, ManTua cala la lista dei 32 candidati consiglieri

MANTOVA ManTua ha completato la lista dei propri candidati: 32 rappresentati qualificati della società mantovana, espressione dei partiti e dei movimenti civici che hanno dato vita a questo progetto (Psi, Azione, +Europa, Partito Radicale, Centro Democratico, Comunità e Territori, Amici di Via Corridoni e Alleanza Civica). E’ possibile firmare per la sottoscrizione della lista da oggi a mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19, presso la sede del compitato elettorale ManTua 2020 in via Corridoni 64/a. La lista dei candidati e il programma politico verranno presentati ai cittadini giovedì 27 agosto alle 20,30 all’Arci Te Brunetti. La lista ManTua sostiene la candidatura a sindaco di Mattia Palazzi e ha l’obiettivo di riunire in unico soggetto la galassia riformista che oggi non è strutturata né a livello locale né nazionale. A differenza di altre esperienze simili, ManTua è inserita nell’alleanza di centrosinistra e quindi si pone l’obiettivo di contribuire al governo della città, con il proprio bagaglio di idee e competenze e non avere un ruolo di semplice testimonianza. I candidati consiglieri: Mauro Redolfini, Monica Martelli, Enrico Grazioli, Viviana Torreggiani, Alberto Grandi, Daniela Ferrari, Giuseppe Angiolillo, Clelia Balletta, Daniele Balzanelli, Fausto Bianchi, Mihaela Buta, Lorella Caleo, Arturo Cantini, Ilaria Carra, Dilbagh Chana, Alessandra Demonte, Francesco Foroni, Christopher Furgeri, Andrea Galdi, Barbara Guastalla, Stefania Guerreschi, Alberto Mazzeo, Carlo Micheli, Manuela Norsa, Luca Ponchiroli, Corrado Predari, Vittoriano Rondelli, Sciko Saccani, Sonia Spinoni, Gilberto Sogliani, Marinella Tellini, Veronica Vigna.