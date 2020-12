Calcio Serie C – Ciccio Graziani benedice il Mantova: “Vale i playoff”

MANTOVA Sognare si può? I tifosi se lo chiedono. Società e staff tecnico con molta diplomazia glissano sul tema e pensano alla salvezza. Giusto così per una matricola. Poi, però, viene da pensare al Mantova della stagione 2004-2005: la squadra di Mimmo Di Carlo, come questa neopromossa in C1, nell’era Lori in fase di decollo. Società solida e ambiziosa, questa come allora, con un progetto concreto: riportare in alto il Mantova. Dopo 14 giornate i numeri del Mantova di Troise si avvicinano molto a quelli della squadra che poi vinse i playoff, approdando in Serie B. Quest’anno la formazione virgiliana ha messo in cascina 24 punti, contro i 26 del Mantova di Di Carlo. Per Guccione e compagni 24 gol fatti e 16 subiti. Per la squadra di capitan Notari, invece, 18 reti realizzate e 12 incassate. Altro punto in comune, entrambe hanno inizialmente faticato contro le cosiddette “big”.

Il Mantova edizione 2004/05 aveva grandi attaccanti tra i quali Ciccio Graziani, recordman di gol in maglia biancorossa, tornato alla casa madre quest’anno alla guida degli Allievi. Lui su quella promozione ci ha messo la firma. «Effettivamente i numeri dicono questo – commenta l’ex attaccante -. Quest’anno le partite le ho viste tutte e la squadra sta facendo molto bene. Ha un grande allenatore, molto preparato, e un gruppo di giocatori che si sta sacrificando. Lo abbiamo visto domenica nella gara di Salò». La strada sembra essere tracciata, ma per quale direzione ancora non si sa. «Parliamoci chiaro: davanti ci sono squadre ben attrezzate, ma il Mantova non scherza – dice Graziani -. Secondo me questa è una squadra che può stare nei playoff. Ricordiamoci anche che questo è un campionato particolare. Il fatto che si giochi senza pubblico per il Mantova è un bene e un male allo stesso tempo. Non essendoci i tifosi, qualche giovane potrebbe avvertire meno pressione e crescere più in fretta. Ma con un Mantova così in alto, il Martelli sarebbe sempre pieno e giocarci sarebbe stupendo». Lori e Setti: l’importanza di avere una società solida. «Il segreto è tutto qui. Solo così si può andare avanti. La società in estate ha lavorato molto bene». Gli elogi a Troise: «Ha fatto un gran lavoro. A differenza di Di Carlo si è ritrovato un gruppo completamente nuovo e sta facendo la differenza». Da bomber a bomber, Ciccio applaude infine gli attaccanti. «Sono contento per Ganz, perchè qui a Mantova ha ritrovato gli stimoli giusti. Guccione sta diventando un grande giocatore anche nei professionisti. E ora aspetto Vano, anche lui ha grandi qualità».