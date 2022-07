Tamburello A femminile – Ceresara si gioca lo scudetto, Cereta strappa il pass per le finals di Coppa Italia

Cavriana Grande impresa del Cereta, che batte la Cavrianese (già priva di Trivini, ha perso per infortunio anche Cogliandro) a domicilio e si qualifica per la final four di Coppa Italia: il prossimo 12 agosto, sul campo di Noarna, affronterà in semifinale la corazzata Tigliolese. L’altra sfida vedrà opposte Ceresara e Segno, rispettivamente seconda e terza di regular season.

E oggi è il gran giorno della finalissima che assegna il titolo: in campo a Cinaglio, in provincia di Asti (ore 16), Tigliolese e Ceresara, con le ragazze di Zeni che proveranno a portare a Mantova il primo scudetto di serie A femminile.