Tamburello – Coppa dell’Amicizia: è derby Italia-Francia con 7 giovani mantovani

Mantova Sarà la vicina San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, ad ospitare quest’anno i tradizionali incontri tra le nazionali giovanili italiane e francesi organizzati, su mandato della Federazione Internazionale, dalla Fipt in collaborazione con il Comitato Provinciale di Verona, con la società ASDT Valpo, con la Provincia di Verona, il Comune di Verona e il Comune di San Pietro in Cariano. E’ l’ottava edizione della Coppa dell’Amicizia quella in programma questo weekend in terra veronese, un’occasione per rinsaldare i rapporti amichevoli tra le due Federazioni e per verificare i progressi tecnici fatti dalle rispettive squadre nazionali nelle categorie giovanili. Dopo lo stop forzato nel 2020 e 2021 per la pandemia da Covid-19, la kermesse è ripresa nel 2022 a Vendemian con quattro vittorie (due nelle juniores femminili, una negli allievi e giovanissimi) e quattro sconfitte (due negli juniores maschile, una negli allievi e una nei giovanissimi), e primo Trofeo per i francesi in virtù della miglior differenza punti. Intenso il programma di preparazione per le rappresentative azzurre implementato dalla Commissione Attività Giovanile guidata dal presidente Riccardo Bonando e dai consiglieri federali delegati Alessandra de Vincenzi e Benhur Tondini e da tutti i membri, che sotto la guida dei tecnici Veronica Trapletti (under 18 femminile), Giampaolo Merighi (under 18 maschile), Paolo Ferri (under 16 maschile) e Giuseppe Arcozzi (under 14 maschile) hanno svolto una serie di allenamenti tra i mesi di giugno, luglio e agosto per scegliere i ragazzi chiamati a cercare di riportare a casa il successo nella Coppa dell’Amicizia. Sono sette gli atleti mantovani selezionati: Marco Carnevali (del Cereta) nei Giovanissimi U14; Mattia Marsiletti (Ceresara) negli Allievi U16 guidati dal dt virgiliano Paolo Ferri; Cristian Cimarosti (Cereta) negli Juniores U18. Nella rappresentativa Juniores femminile figurano ben quattro atlete mantovane: Alessia Grazioli, Alice Cimarosti (Cereta), Penelope Franzoni e Sofia Beatini (Cavrianese). Giovedì si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, alla quale hanno presenziato anche il presidente regionale Fipt, Enzo Cartapati, e quello provinciale Giancarlo Rizzi, nella splendida cornice della Sala degli Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona: ha fatto gli onori di casa il sindaco Damiano Tommasi. (bio)

Il programma

Oggi – Ore 9.45 apertura manifestazione; ore 10 Under 14 maschile; ore 15 Under 16 maschile; ore 17 Under 18 femminile; ore 21 Under 18 maschile. Domani – Ore 9 Under 14 maschile; ore 11 Under 16 maschile; ore 15 Under 18 femminile; ore 17 Under 18 maschile; ore 19 premiazioni.