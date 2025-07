Tamburello serie A m – Castellaro, attento all’Arcene. C’è il derby Cavriana-Ceresara

Mantova Ultima di regular season prima dei play off scudetto. Il finale promette spettacolo, con la sfida di cartello tra Arcene e Castellaro: quarta contro seconda, anche se i giochi non sono ancora fatti. La squadra di Luca Baldini ha solo tre punti di vantaggio sui bergamaschi, e dovrà difendere il secondo posto in classifica. Al Castellaro serviranno almeno due punti per blindare la posizione. Derby lombardo per il Ceresara, che affronterà la Cavrianese. Un match da non sottovalutare: la squadra di Nobis ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche i team di alto livello, come il Solferino nella recente finale di Coppa Europa disputata in terra astigiana. Sulla carta, impegno agevole per il Dossena contro il Cinaglio, mentre il Sommacampagna – in crescita in questo finale di stagione – cercherà di mettere in difficoltà il Solferino. Chiude il programma Bardolino-Rallo, scontro tra le penultime della classe. Gardesani e trentini hanno la possibilità di condannare definitivamente il Cinaglio, migliorando la propria classifica. In tal caso, anche un’eventuale vittoria degli astigiani contro il Dossena non basterebbe a salvarli. Domani (ore 16) ultimo turno anche per il campionato cadetto, con una sfida decisiva: Noarna-Fontigo per l’accesso ai play off. I trentini, avanti in classifica, hanno il vantaggio: basterà un punto per qualificarsi. Per il Fontigo, invece, vincere potrebbe non essere sufficiente, poiché in caso di arrivo a pari punti si terrà conto della differenza quindici e dei giochi vinti. Già qualificate ai play off: Valgatara, Segno e Castelli Calepio. Il Segno affronterà il Valle San Felice nel derby trentino. Derby anche per il Valgatara, che ospiterà il Cavaion. Entrambe le squadre possono affrontare la sfida con serenità: i veronesi hanno centrato i play off, il Cavaion ha raggiunto una salvezza ottenuta con grande determinazione. Impegno casalingo per il Castelli Calepio contro il Fumane. Infine, la gara che avrebbe potuto decidere una retrocessione, ma che ormai ha perso peso: Palazzolo-Cereta. Il verdetto è già arrivato la scorsa settimana: il team mantovano si è salvato grazie al punto conquistato proprio a Noarna, mentre il Palazzolo, sconfitto dal Fumane, è ormai staccato di quattro punti dalla penultima, a una sola giornata dal termine. Sarà, quindi, la classica partita di fine campionato.

Femminile – Ultima di regular season per la serie A. Il Guidizzolo, tornato al secondo posto superando la Tigliolese, compagine che affronterà nelle semifinali play off, sfida domani (ore 16.30) in trasferta il Faedo quarto in classifica. La Cavrianese chiude ad Aldeno (ore 16.30). In serie B, domani (ore 16.30) la Cavrianese tenta l’impresa: deve ribaltare il 2-1 dell’andata col Cavalcaselle per andare in semifinale.