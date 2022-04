Tamburello serie A m – Solferino tris, Castellaro in ripresa

Mantova Solferino e Sommacampagna si confermano in vetta nel massimo campionato dopo la terza giornata. I collinari di Mario Spazzini hanno fatto proprio il derby con la Ceresarese di Grandelli, interrotto per un’ora e mezza causa pioggia sul 2-1 per i locali, che poi hanno chiuso agevolmente per 6-2. Sembrava essere avviato a chiudersi senza problemi pure il secondo parziale, con il Solfe avanti in scioltezza sul 4-2, ma il team del presidente Pezzini non voleva saperne di perdere: ha fatto leva sulle energie rimaste per rendere vita dura ai collinari portandosi sul 5-4. Poi la capolista si è difesa bene e ha chiuso 6-4. Il Guidizzolo, dopo l’ottima prova della scorsa domenica quando aveva costretto il Castellaro al tie-break, ieri nulla ha potuto col Sommacampagna che ha prevalso 2-0. Senza storia il primo set; nel secondo all’inizio i ragazzi di Biagi hanno retto coi veronesi che poi hanno allungato per chiudere 6-2. La capolista in coabitazione col Solferino ha disputato una gara perfetta e senza errori. La battuta d’arresto dei virgiliani è dunque maturata più per meriti dei veneti che per demeriti dei mantovani. Il Castellaro di Baldini quando gioca da… Castellaro non concede scampo agli avversari, e ieri è toccato al Tuenno inchinarsi ai campioni d’Italia che in un’ora e quaranta hanno risolto la gara. Nel primo set però gli ospiti hanno cercato di fare il possibile per creare problemi ai collinari. Infine è stata interrotta per la pioggia, dopo venti minuti nel primo set sull’1-1, la sfida fra Cavrianese e Cavaion. Si riparte da questo punteggio martedì prossimo alle ore 16.