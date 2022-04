Tragedia a San Benedetto Po nella serata di Pasqua. Schianto all’incrocio: morto un 45enne di Brescello

SAN BENEDETTO PO Tragedia della strada nella serata di ieri, domenica di Pasqua, a San Benedetto Po. La vittima è Bernard Cerabona, di 45 anni residente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo ha perso la vita in seguito allo scontro fra due auto. Nello scontro è invece rimasto ferito in modo non grave il conducente dell’altra auto, Manuel Tarana, 27enne di San Benedetto Po che abita a poca distanza dal luogo dello scontro e che stava tornando a casa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova, da dove è stato medicato e quindi dimesso con pochi giorni di prognosi. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.20 sulla Sp 41, strada Schiappa, all’altezza di strada Pigozza e strada Foriere per quella che secondo una prima ricostruzione della dinamica sarebbe una mancata precedenza. Entrambi i veicoli sono finiti in un fossato (vedo foto sotto).Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118, compresa una eliambulanza. Il tratto di strada interessato dallo incidente, un incrocio notoriamente pericoloso già teatro di altri gravi episodi del genere, è rimasto chiuso al traffico per tutta la serata e riaperto solo dopo la mezzanotte.