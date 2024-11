Tamburello Serie A maschile indoor – Castellaro, vetta nel mirino

CASTELLARO In questo fine settimana torna in campo il girone A della massima serie Indoor, con la disputa della quarta giornata, in programma a Cles (Trento).

Il Castellaro, reduce dalla doppia vittoria di 15 giorni fa nel terzo turno su Patone e Segno B, continua la sua caccia alla prima della classe, il Patone, appunto, avanti attualmente di 2 punti in graduatoria. I ragazzi del dt Roberto Stefanoni domenica affrontano nel big match alle ore 14 il Segno A e poi alle 15.30 il fanalino Cavalcaselle. Dato che la capolista riposa, hanno la possibilità di conquistare la vetta della classifica, ma occhio al temibile Segno, avanti di una lunghezza. La quinta e ultima giornata della fase a gironi si disputerà domenica 15 dicembre nel palazzetto dello sport di Monzambano.