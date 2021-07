Tamburello serie B f – Cereta-Cavrianese vale lo scudetto

CAVALCASELLE (Vr) Sarà Cavalcaselle, in provincia di Verona, ad ospitare quest’oggi l’epilogo dei campionati di serie A e B femminile, con le finalissime che ci diranno chi succederà nell’Albo d’Oro alla Tigliolese in serie A, con le astigiane che difenderanno sul campo lo scudetto conquistato nel 2019, e al Segno, che due anni fa fece suo il titolo di serie B. Saranno i primi ad essere assegnati nella specialità Open dopo la sospensione del 2020 dovuta al diffondersi della pandemia. Nel pomeriggio, alle ore 15, avvio con la finale di serie B, dove si assegna il tredicesimo titolo italiano, con di fronte, nel derby tutto mantovano, la giovanissima squadra del Cereta – tutte ragazze della categoria Allieve di 15/16 anni, partite solo per fare esperienza in un campionato nazionale – e il Ceresara, entrambe promosse in serie A, giunte alla finale dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente il Tuenno e l’Aldeno in una doppia sfida Mantova-Trento. Il Ceresara ha vinto le due gare di regular season e parte quindi favorito.

L’albo d’Oro della serie B vede due titoli per il Palazzolo (2009-2012) e per la Monalese (2011-2018), uno invece per Paolo Campora Ovada (2008), Cameranese (2010), Cremolino (2012), Dossena (2014), Mezzolombardo (2015), Ceresara (2016), Tigliolese (2018) e Segno (2019).

A seguire la finalissima di serie A – in palio lo scudetto numero 40 – con la Tigliolese, mattatrice in semifinale della Cavrianese, che difenderà il titolo conquistato nel 2019 contro il Mezzolombardo, che nel derby di semifinale ha avuto la meglio sul Segno.

Ieri pomeriggio a Segno si è disputato lo spareggio tra la squadra di casa e il Dossena, per definire la quarta squadra qualificata alla fase finale di Coppa Italia, in programma a Noarna la settimana di Ferragosto. La vincente affronterà il 12 agosto il Mezzolombardo, mentre l’altra semifinale, vedrà la Tigliolese opposta alla Cavrianese.

Il programma delle finali

Ore 15, finale Serie B:

Cereta-Ceresara (arbitri: Sogliani, Bianchi, Vicari).

Ore 17.30, finale Serie A: Mezzolombardo-Tigliolese (arbitri: Facciotti, Frare, Fraccaroli).