Atletica leggera – Rigoletto e Libertas lanciatissime a Chiari

Mantova Il 2 giugno si è svolto il Meeting nazionale Città di Chiari che ha visto i migliori cadetti e allievi della regione confrontarsi in una giornata intensa di gare. In casa Rigoletto il primo podio della giornata è arrivato dal peso cadette grazie a Divine Tarana, che ha conquistato il terzo posto con 10.36 confermandosi una delle migliori lanciatrici della regione. Tra le allieve doppio secondo posto per la forte Matilde Bosi, nel peso con 9.73 e nel disco con il nuovo personale. Nella stessa gara, Giulia Nasi e Matilde Butturi sono giunte rispettivamente 6ª con 31.14 e 8ª con 28.34. Nel giavellotto oltre 3 metri di personale per Vittoria Negri che agguanta la finale e chiude 6ª con 27.14. Personali anche nel lancio del disco per le cadette Sara Altomare (22 metri) e Giorgia Biondini (15.76). Splendida gara negli 80 piani per la velocista Vittoria Goldoni che ha corso in un incoraggiante 10.64 ritoccando il personale di 4 decimi. Domenica a Brescia si è svolto il Meeting della Leonessa, con atleti di rilievo, ma bloccato da un doppio temporale. Nei 1500, Elisa Marconi è giunta 2ª nella propria serie ancora una volta con il personale (5.00.53), seguita dalle compagne Rebecca Ottoni (5’11″37) e Olivia Orsi col nuovo personale di 5’24″49.

Torniamo al Meeting di Chiari per i risultati targati Libertas. Luca Rondini, nel giavellotto, si è migliorato ulteriormente ed è salito sul podio lanciando a 46.21, ad un metro dal limite per gli Italiani che già hanno ottenuto Matteo Begni nel lungo e Salvatore Savaia nei 2000 siepi. Buon 1500 per Morad Allali, che ha vinto la propria serie col personale di 4’23″13, mentre Vittorio Fedeli ha corso in 4’24″72. Record ritoccato anche dai cadetti Oscar Torresani nei 1000 (3’18″57) e Filippo Nobis nel triplo (11.08).