Tennis a squadre – Il Tc Guidizzolo si gioca il titolo regionale

Guidizzolo Il Tc Guidizzolo “Martini Prefabbricati” ha conquistato la finalissima della Coppa Comitato Lombardo Fascia A Maschile, sconfiggendo per 3-0 la prestigiosa formazione milanese del Tc Bonacossa A.

Nei singolari ottime prove del 2.4 Daniele Pasini che ha battuto il pari classifica Alessandro Conca e di Andrea Dall’Asta (2.4) sul 3.2 Francesco Maniglia.

A punteggio acquisito il doppio è diventato una pura formalità per Dall’Asta/Pasini che hanno messo a segno anche il terzo punto.

Oggi la formazione del Tc Guidizzolo è chiamata ad un difficile impegno sui campi di casa contro il Tc Giussano per conquistare il titolo regionale a squadre invernale.