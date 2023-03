Passaporti: nuovo Open day il 25 marzo. A disposizione 220 posti

MANTOVA Le due recenti giornate di Open Day per l’acquisizione delle istanze di rilascio dei passaporti presentate dai cittadini di questa provincia senza la prevista prenotazione sull’agenda on line, se da una parte hanno consentito a circa 400 persone di consegnare la documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo del documento, dall’altra parte hanno determinato situazioni di disagio personale per le lunghe attese.

Al fine di trovare una soluzione che permetta di venire incontro all’esigenza di presentare la richiesta di passaporto e contestualmente ridurre il più possibile i tempi di attesa ed il disagio delle code davanti agli sportelli, situazione comune alla quasi totalità del territorio nazionale e determinata principalmente dalla fine della situazione pandemica e dalle conseguenze della Brexit, la Questura ha già ampliato e continuerà ad aumentare i posti disponibili sull’agenda on line per consentire ad un numero sempre maggiore di cittadini italiani di poter prenotare l’appuntamento.

Oltre all’implementazione dei posti disponibili nelle consuete giornate di apertura saranno inserite nell’agenda ulteriori giornate di apertura straordinaria, prenotabili esclusivamente tramite il portale “Passaporto online”, tra cui quella di sabato 25 marzo, in occasione della quale, invece del previsto Open Day, saranno messi a disposizione dell’utenza complessivamente 220 posti con la certezza, per i prenotati, di riuscire a presentare la documentazione nelle fasce temporali definite dal sistema informatico senza dover attendere, magari inutilmente, in coda.

Tali soluzioni, che tengono anche conto delle sollecitazioni pervenute da numerosi cittadini che hanno atteso per ore nelle giornate del 4 e del 13 marzo scorsi, possono certamente contribuire almeno in parte a risolvere la difficoltà, che si è aggravata in tutto il Paese da alcuni mesi, di presentare l’istanza per il passaporto.

Si invita, pertanto, a verificare costantemente l’agenda on line ove, da lunedì 20 saranno anche messi a disposizione, e quindi prenotabili, gli appuntamenti per l’apertura straordinaria di sabato 25 marzo prossimo.

Si ricorda che i dettagli sulle iniziative di apertura straordinaria sono sempre consultabili sul sito della Questura di Mantova, costantemente aggiornato.

Si raccomanda, altresì, di presentarsi agli sportelli con la completa documentazione necessaria e, a tal proposito, si consiglia di consultare il link “IL PASSAPORTO” del sito www.poliziadistato.it.