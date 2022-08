Tennis tavolo A1 femminile – Colpo della Brunetti: arriva la russa Maria Dolgikh. Xiao in dubbio, Tan va al Prato

Castel Goffredo La Brunetti Castel Goffredo ha piazzato un gran colpo andando a rinforzare la squadre femminile con la russa Maria Dolgikh (classe 1987), atleta di notevole esperienza e plurititolata a livello internazionale. Nel suo curriculum anche la partecipazione ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. La compagine guidata da Alfonso Laghezza, manco a dirlo, si candida ancora una volta ad essere la principale protagonista, e squadra da battere, nel massimo campionato italiano e in tutte le altre competizioni nazionali. Quasi definito l’organico con la conferma della stella rumena Bernadette Szocs e delle giovani beniamine di casa Gaia Monfardini e Nicole Arlia, mentre mamma Tan andrà a giocare nel neopromosso Prato. C’è ancora un punto di domanda per quanto concerne Maria Xiao, fuoriclasse spagnola con chiare origini cinesi. La società è vigile sul mercato. «Maria – spiega il gm Franco Sciannimanico – non ha ancora deciso se continuare a giocare con noi, oppure rimanere in Spagna». In attesa di una risposta, come abbiamo visto, la società non è rimasta a guardare e ha portato a Castel Goffredo un’altra Maria. «La Dolgikh – assicura Sciannimanico – è un’atleta di grande spessore, che aiuterà a far crescere le sue giovani compagne. Ha notevole esperienza e un curriculum di tutto rispetto, sarà leader e punto di riferimento per Laghezza e tutta la squadra». Che nella prossima stagione tornerà a disputare una competizione europea: in settembre sarà infatti impegnata in Belgio nel girone (il quarto) dell’Europe Cup Women. Avversarie delle goffredesi saranno le austriache dello Sparkasse Kufstein, le padrone di casa del Vedrinamur e le spagnole del Museo de la Almendra Francisco Morales. La prima classificata di ciascun girone accederà alla fase 2 della manifestazione, le altre andranno a fare l’Europe Trophy. «In Belgio ci sarà anche la Dolgikh – conclude Sciannimanico – per quanto ci riguarda, la Coppa sarà un ottimo banco di prova. Non posso però esprimere un giudizio sulle nostre avversarie dal momento che non conosco ancora le loro giocatrici. Ma sarà comunque una bella esperienza per tutti noi».